Marcel Verreck: ‘In plaats van ‘O, dennenboom’ zingen wij straks ‘O, mikron”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over de omikron-variant van het coronavirus.

‘Ja, stadgenoten, het is weer december, en het wordt weer een bijzondere feestmaand. In plaats van ‘O, dennenboom’ zingen wij straks ‘O, mikron’. De nieuwjaarsduik in het voormalige bluswater van de vreugdevuren zullen wij thuis moeten maken, waarschijnlijk in een bad Bacardi Limon. En ook dit jaar zal het op 24 december, mijn verjaardag, lekker rustig zijn’, aldus de columnist.