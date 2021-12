Zwemlessen voor vrouwen moet terugkomen in Moerwijk: ‘Een soort vriendinnenuurtje’

De zwemles speciaal alleen voor vrouwen in Moerwijk moet terugkomen. Dat vindt Ahlem Benali Attouti. Ze onderzocht het draagvlak voor het idee in haar wijk. ‘Een groot deel van de vrouwen hier heeft behoefte aan zwemlessen’, zegt ze in Bob Staat Op.

In 2010 werd de zwemles voor alleen vrouwen in Den Haag afgeschaft, omdat het de integratie zou belemmeren, legt Benali Attouti uit. ‘Maar dat is niet zo, ze hebben de plank misgeslagen’, zegt ze. ‘Vrouwen zijn niet gaan zwemmen, maar trokken zich terug in huis.’

Volgens haar is het samen zwemmen juist hartstikke belangrijk. ‘Voor de gezelligheid, sociale contacten en vrouwen worden er blij van. Dat is alleen maar goed.’ Inmiddels heeft Benali Attouti al bijna 500 handtekeningen opgehaald met een petitie om het vrouwenzwemmen terug te krijgen .

Vriendinnenuurtje

Volgens Benali Attouti is het niet alleen goed voor vrouwen met een migratieachtergrond. ‘Ook andere vrouwen zijn tekortgedaan door deze beslissing.’ Desnoods geef je het een andere naam, zegt ze. ‘Je kan het ook een vriendinnenuurtje noemen.’

Foto: Ahlem Benali Attouti bij Bob Staat Op

PvdA Den Haag steunt de petitie. ‘In veel wijken zijn er mensen die niet sporten en bewegen. Terwijl het goed is voor de gezondheid en voor het contact met elkaar in een wijk als Moerwijk’, zegt Samir Arauhi. Ook is het belangrijk om te leren zwemmen in een stad met zoveel water, zegt hij.

Motie in de gemeenteraad

Deze week is er over gepraat met de gemeenteraad. ‘Het dringt nog niet door in de hele raad. Volgende week dienen we een motie in om het initiatief te ondersteunen. We zijn nu bezig om andere partijen warm te krijgen’, aldus Arauhi.

Benali Attouti vind het bijzonder dat het onderwerp nu belangrijk wordt gevonden door partijen. ‘Dat is mijn doel geweest. Ik ben blij met de steun, het is een mooie stap naar de toekomst. Ik houd hoop en moed.’