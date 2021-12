5,54 miljoen voor Haagse winnaar Staatsloterij

Bij de trekking van de Staatsloterij is vrijdag een prijs gevallen in Den Haag. De winnaar krijgt 5,54 miljoen euro belastingvrij. In totaal was de jackpot 27,7 miljoen euro.

De prijs viel op vijf 1/5 loten en werd dus verdeeld over vijf winnaars. Het prijzengeld wordt automatisch overgemaakt naar hun bankrekening, aldus de Staatsloterij. Vanwege de privacy wordt niet bekendgemaakt wie de winnaars zijn.

‘Wij willen de gelukkige winnaars van harte feliciteren met dit enorme bedrag. Wat een geweldige afsluiter van dit jaar. Uiteraard nemen wij contact op met de winnaars en zorgen wij voor passende begeleiding bij hun nieuwe rijkdom’, aldus Karen van Schie, prijswinnaarbegeleider bij de Nederlandse Loterij.