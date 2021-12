NIDA en Islam Democraten gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen intensiever samenwerken

De fracties van NIDA Den Haag en Islam Democraten (ID) in de gemeenteraad gaan intensiever samenwerken. Dat hebben beide partijen maandag aangekondigd.

Met de samenwerking zeggen ze gehoor te geven aan de ‘roep om eenheid vanuit de natuurlijke achterban van beide partijen’. In de praktijk betekent het dat de fracties overleggen over hoe bij moties te stemmen, zullen ze overleggen met elkaar en een inbreng in commissievergaderingen zal voortaan namens beide partijen worden gedaan. Beide partijen hebben een zetel in de raad.

Tahsin Çetinkaya, fractievoorzitter Islam Democraten, spreekt van een ‘belangrijke ontwikkeling’. ‘Zo geven wij ook antwoord op de oproep vanuit de gemeenschap die graag één partij ziet die hen vertegenwoordigt. Ik heb mij ingezet voor deze eenheid en ben blij dat dit nu meer vorm krijgt.’ ID kondigde eerder al een vergaande samenwerking aan met DENK Den Haag waardoor ID als zelfstandige partij ophoudt te bestaan.

‘Klaar met verdeeldheid’

‘Er is een hele goede verstandshouding met de Islam Democraten en het is erg fijn dat wij voor de resterende raadsperiode efficiënter kunnen samenwerken’, stelt Adeel Mahmood, fractievoorzitter NIDA Den Haag. ‘Dit is ook een signaal naar Den Haag dat partijen klaar zijn met de verdeeldheid in onze stad.’

DENK Den Haag

Beide fractievoorzitters steunen de deelname van DENK aan de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar. ‘Ik ben blij dat Denk met Nur Icar kiest voor iemand met ervaring, ik heb ook fijn kunnen samenwerken met hem in de afgelopen jaren. Na een periode van bezinning en verschillende oproepen uit de gemeenschap heb ik besloten om mij actief in te zetten en Nur Icar te ondersteunen in de komende strijd voor een goed resultaat in maart 2022’, zegt Mahmood.

De afgelopen jaren waren er in de gemeenteraad drie Islamitische/ op de islam gestoelde partijen met een zetel: NIDA, ID en Partij van de Eenheid (PvdE). Fractievoorzitter Arnoud van Doorn (PvdE) kondigde in maart aan de politiek te verlaten . Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen NIDA en ID niet op de lijst staan, NIDA stopt als politieke beweging en ID gaat op in DENK. Icar (fractievertegenwoordiger van ID) werd onlangs aangekondigd als lijsttrekker van de partij.

‘Voorproefje voor gedeelde achterban’

‘Ik ben ontzettend blij dat Adeel Mahmood, met al zijn ervaring en staat van dienst, een vergaande samenwerking tussen NIDA en ID heeft omarmt’, aldus Icar. ‘Wij zullen als NIDA-ID de komende maanden een voorproefje geven aan ons gedeelde achterban dat met eenheid, nog harder werken en vergaande ombudspolitiek, wij in 2022 vriend en vijand zullen verrassen en de Haagse politieke arena voor eens en altijd zullen veranderen. Dit is pas het begin.’