Opnieuw onderzoek in Van der Vennestraat na aantreffen overleden man

In de Van der Vennestraat wordt maandag opnieuw onderzoek naar het aantreffen van een overleden man daar. Dat meldt de politie maandag. In een woning in de Schilderswijk werd eind november een dode man (48) gevonden.

Vorige week werd ook al enkele dagen onderzoek gedaan bij de woning tussen de Trooststraat en de Terwestenstraat. ‘Hij is onder verdachte omstandigheden gevonden’, vertelde een woordvoerder van de politie toen aan mediapartner Omroep West.

De Hagenaar is volgens de politie geboren in Colombia. ‘Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer mogelijk al enige tijd overleden in de woning lag.’ De politie gaat uit van een mogelijk misdrijf en vraagt tipgevers om zich te melden.

Langdurig onderzoek

Buren zeggen tegen mediapartner Omroep West verbaasd te zijn over het uitgebreide en langdurige politieonderzoek. ‘Het was een rustige man’, zegt een medewerker van de belwinkel aan de overkant. ‘Hij kwam hier twee keer per maand beltegoed halen. En opeens zag ik hem nooit meer. Hij woonde er al een hele tijd, had altijd muziek aan. Dat zal iedereen je hier vertellen, dat hij altijd muziek draaide in zijn keuken aan de straatkant.’

Een bovenbuurvrouw bevestigt dat verhaal. ‘Hij woonde er al zeker drie jaar en hij had altijd muziek aan en mensen over de vloer. Ik zag hem de laatste tijd niet vaak meer in zijn keuken zitten. Ik dacht zelfs dat hij was verhuisd of dat hij vanwege corona geen feestjes meer kon geven. En nu is hij dood, maar wat er daar gebeurd is, geen idee.’

Bij de kapper aan de overkant wordt vooral gepraat over de politie die al dagen in en uit loopt. ‘Ze waren er twee weken geleden en toen woensdag, donderdag en vrijdag weer. In het weekend hebben ze alles ingepakt en die tent weggehaald, maar vanochtend stond die er weer. Het zal wel ernstig zijn.’ Ook in het restaurant naast de woning waar de dode man is gevonden, kijken ze met verbazing naar de witte tent die pal naast hun ingang is opgezet. ‘Ik geloof dat het onderzoek al drie weken duurt. Maar het slachtoffer kwam hier nooit, dus ik heb geen idee wat er is gebeurd.’

Foto: Regio 15

LEES OOK: Al dagen politieonderzoek in woning Van der Vennestraat na raadselachtige dood van man