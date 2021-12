Rinus (56) uit Den Haag gewurgd en met ijzeren staaf geslagen

De 56-jarige Rinus uit Den Haag, die op 2 september van dit jaar dood werd gevonden aan de Lijnbaan, is gewurgd en met een ijzeren staaf geslagen. De twee verdachten in de zaak, een man van 35 en een vrouw van 34, wordt moord ten laste gelegd. Dat zegt justitie. De advocaat van één van de twee verdachten wijst er op wijst dat het onderzoek nog in volle gang is. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Rinus werd gevonden op een bankje in het parkje aan de Lijnbaan, tegenover het HMC Westeinde in Den Haag. Hij woonde sinds enkele maanden in een opvangcentrum in de buurt, nadat hij jarenlang een zwervend bestaan had geleid. De twee verdachten werden een week later aangehouden. Ze zitten sindsdien in voorarrest.

Rinus is geslagen met een ijzeren staaf. Hij is ook tegen zijn hoofd geschopt en gewurgd. Daarbij liep hij gebroken oogkassen op, evenals een gebroken neus, gebroken kaken en talrijke gebroken ribben. De verwurging zou mogelijk zijn gebeurd met een riem of een plastic zak, staat in de tenlastelegging.

‘Dossier niet compleet’

Volgens de advocaat van de vrouwelijke verdachte, Jeremy Rens, is de zaak nog volop in onderzoek, en wacht hij nog op gegevens van het openbaar ministerie. ‘Het dossier is nog verre van compleet.’ De twee verdachten staan volgende week maandag voor het eerst voor de Haagse rechtbank in een eerste inleidende zitting.

