The Hague Highlights verplaatst naar februari

Geen mooie lichtkunstwerken deze maand in het centrum van Den Haag. The Hague Highlights is vanwege de coronamaatregelen afgelast en verplaatst naar februari. Een nieuwe datum wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het was de bedoeling dat er bij de Raad van State, de Hofvijver, de Gevangenpoort en het Mauritshuis kunstwerken te zien zouden zijn deze week. Maar corona gooit roet in het eten.

The Hague Highlight is een wandeling van ongeveer 45 minuten langs alle plekken. Wie niet wil lopen kan in een gouden koets worden rondgereden. De lichtkunstwerken vertellen hét verhaal van die plek. Waarom heet de Kneuterdijk eigenlijk de Kneuterdijk? Wanneer was de op één na laatste politieke moord? En wat heeft het Mauritshuis met bloemen?

Hoofdfoto: Anne Reitsma (2018)