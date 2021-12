Veluweplein is opgeknapt met nieuwe fietspaden

Na een flinke renovatie van het Veluweplein is het plein afgelopen week weer open gegaan. Tussen het Veluweplein en het Zuiderpark zijn nieuwe fietspaden aangelegd. Ook is de toegang naar het park verbeterd, zijn de verkeerslichten vernieuwd en er is opnieuw geasfalteerd.

Vanaf de Schalk Burgerstraat is nu een fietspad in beide richtingen aangelegd over het Veluweplein aan de kant van de Soestdijksekade, richting het Zuiderpark. Ook de aansluiting van de Schalk Burgerstraat aan de Hoefkade is verbeterd. Dit geldt ook voor de fietsoversteek de andere kant op. Komend voorjaar worden er nog nieuwe bomen geplant.

Door de aanpassingen is fietsen tussen Escamp en de binnenstad veiliger en comfortabeler geworden, aldus de gemeente. Het Veluweplein is onderdeel van een sterfietsroute die de binnenstad via Transvaal verbindt met Wateringse Veld.

Van Escamp naar de binnenstad

‘Het vernieuwde Veluweplein is een aanwinst voor de stad. Voor de fietser en voetganger is het veel aantrekkelijker geworden om tussen Escamp en de binnenstad te pendelen. Daarmee proberen we nóg meer mensen te verleiden de fiets te pakken in plaats van de auto’, aldus wethouder Robert van Asten (D66).