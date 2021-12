ADO-spits Verheydt voorkomt bekerstunt van amateurs Gemert

Meer dan 75 minuten lang leek er voor Gemert een bekerstunt in de maak tegen ADO Den Haag. In het laatste kwartier velde invaller Thomas Verheydt met twee doelpunten de Brabantse derdedivisionist alsnog. Uiteindelijk zal ADO alleen naar het resultaat kijken: 4-2 winst en een ronde verder in de KNVB-beker.

De Haagse club had volgens mediapartner Omroep West de overhand in de wedstrijd tegen Gemert. Vooral Eljero Elia, die voor het eerst sinds veertien jaar in de basis mocht starten, was voortdurend een plaag voor de verdediging van de amateurs. Zijn acties strandden de eerste helft echter in schoonheid of werden verprutst door zijn medespelers.

Aan de andere kant liet Willem den Dekker wel zien hoe je een bal in het doel ramt. Met het eerste schot van een Gemert-speler richting keeper Luuk Koopmans zette hij zijn ploeg op voorsprong. ADO schrok wakker en Elia maakte vlak na de openingstreffer alweer gelijk. De 1-1 was zijn eerste doelpunt sinds vijftien jaar voor de residentieclub.

Drie invallers in de rust

Ruud Brood zat uit voorzorg in quarantaine, dus mocht interim-coach Giovanni Franken de meubelen gaan redden. Hij wisselde in de rust drie keer. Caïn Seedorf, Ricardo Kishna en Thomas Verheydt mochten het gaan doen in de tweede helft.

Het bleek een gouden greep van Franken. Nadat Gemert weer op voorsprong kwam via Den Dekker, maakte Seedorf gelijk. Met die 2-2 stand gingen beide ploegen het Haags kwartiertje in. Toen zorgde Verheydt met twee treffers voor de bevrijding: 4-2.