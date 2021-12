HTM-medewerkers zingen over 2021: ‘Het was me weer het jaartje wel’

‘Den Haag heeft wel skatevoorzieningen, maar er is nog geen volwaardig skatepark’

Bij de ontwikkeling van de Binckhorst moet er ook een plek worden gecreëerd voor skaters. Daarvoor pleit de PvdA. ‘Na het Spui-debacle, zijn we ze dat verschuldigd’, stelt kandidaatsraadslid Charlotte Cammelbeeck. Vorige week werd duidelijk dat skaters toch een plek in het centrum krijgen. ‘Maar dat kan beter’, zegt Cammelbeeck in Haags Bakkie. Haar partij zal het plan deze week opperen in de gemeenteraad.

Wat haar betreft kan er op de Binckhorst ruimte worden gevonden tussen de begraafplaatsen en de Rotterdamsebaan. ‘Zo kunnen we een plek die van niemand is, een plek maken voor een groep die uit de stad wordt weggepest’, zegt Cammelbeeck. ‘Hoe gaaf zou het zijn als je daar meteen de sporters ziet?’

‘Het is een topplek om een goede voorziening te krijgen’, zegt David Schoch, skater en mede-eigenaar van PIP. ‘Den Haag heeft wel skatevoorzieningen, maar er is nog geen volwaardig skatepark.’ Schoch denkt daarbij aan een park dat naast het skaten meer mogelijkheden biedt om buiten te sporten. ‘Het moet juist een plek zijn waar iedereen buiten is.’

Cammelbeeck pleit ervoor dat er zo snel mogelijk een tijdelijk skatepark komt op de locatie. Vervolgens zou het stadsbestuur in gesprek moeten gaan met skaters om over hun wensen te praten.

Spuiplein

Deze week werd bekend dat de Haagse skategemeenschap toch een plek krijgt op het nieuwe Spuiplein. Die zal voor de trappen van het Mercure Hotel worden ingericht en ook van de onderste twee treden mogen ze gebruikmaken.

In 2022 moet gestart worden met de bouw van het vernieuwde Spuiplein, waarna in 2023 de skateplek gerealiseerd zou zijn.