Donateurs redden noodlijdend buurthuis De Mussen in de Schilderswijk

Buurthuis De Mussen in de Schilderswijk is gered dankzij meerdere donateurs. Dat meldt het noodlijdende buurthuis dinsdag in een brief aan wethouder Martijn Balster (PvdA).

De Mussen heeft jaarlijks drie ton extra subsidie nodig van de gemeente Den Haag om te kunnen overleven. Omdat de gemeente niet heeft besloten dat bedrag toe te kennen, zou het buurthuis dicht moeten. Maar donateurs hebben het buurthuis nu gered.

De Mussen is dan ook verheugd dat het buurthuis kan blijven voortbestaan. ‘Een aantal private partijen wil met donaties de continuïteit van De Mussen voor de komende jaren waarborgen. De donateurs zijn onder de indruk van de betekenis en de impact van de werkzaamheden van De Mussen in de Schilderswijk en hebben vertrouwen in het bestuur en de directie. Ondanks dat zij welzijnswerk een publieke zaak vinden, willen de donateurs met hun gift voorkomen dat De Mussen haar deuren zal moeten sluiten’, aldus het bestuur.

Het bestuur, directie en medewerkers reageren opgelucht dat De Mussen door kan gaan met het werk voor de bewoners in de Schilderswijk. ‘Onze dank aan de donateurs is dan ook zeer groot.’

De Mussen, het oudste buurthuis van Nederland, verkeert al jaren in financiële problemen. Volgens het bestuur en de directie komt dat omdat de subsidies in 2021 nog even hoog waren als in 2005. Dit terwijl de kosten – onder meer van salarissen – zijn gestegen in die jaren. Daardoor is het tekort nu opgelopen tot drie ton per jaar. Een fors bedrag in vergelijking met de subsidie die De Mussen nu jaarlijks van de gemeente krijgt: zeven ton.

