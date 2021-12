Relschoppers Schilderswijk herkenbaar in beeld bij opsporingsprogramma’s

Verdachte (40) aangehouden voor betrokkenheid bij overlijden van man (69) in Wattstraat

Filmmaker Joosje zoekt Haagse figuranten voor haar eigen Netflix-film

Meer in

Heb je altijd al eens in een film willen spelen? Dan is dit je kans. Filmmaker Joosje Duk zoekt acteurs voor haar Netflixfilm, variërend van kleine tot grote rollen. Woensdag is de eerste auditieronde.

Met haar script won ze de ‘New Voices Script Contest’ van Netflix en mag ze haar eigen Netflix Original gaan maken. ‘Het idee is dat er volgende zomer wordt gedraaid in Den Haag en dan de zomer daarna uitkomt’, zegt ze in Haags Bakkie.

Eerst wordt er met een castingbureau gezocht naar mensen voor de hoofdrollen. ‘Wat zijn acteurs die we ergens in hebben gezien? Wat zijn mensen die we willen uitnodigen?’ Daarna komen er mensen auditie doen. Joosje heeft een voorkeur voor acteurs die je niet al honderd keer gezien hebt. Maar uiteindelijk gaat het erom wie het meest geschikt is. ‘Dat het dan ineens klopt.’

Echte Hagenaars

Voor de kleinere rollen lijkt het Joosje leuk om ook wat mensen uit Den Haag uit te kiezen. ‘Er zijn rolletjes voor mensen die op het strand zijn of op een andere kleine manier in de film voorkomen. Je kan me altijd een berichtje sturen’, zegt Joosje.

Joosjes film speelt zich af – hoe kan het ook anders – in Den Haag. De film gaat over een relatie tussen een man en een vrouw. De vrouw komt nooit klaar tijdens de seks, maar de man weet dat niet.

Op dit moment is ze druk met het herschrijven van het script. ‘Aan de ene kant blijft het een soort race tegen de klok, maar als je het vergelijkt met andere disciplines ben je vaak jaren bezig tot iets uitkomt.’ En dan gaat het volgens Joosje bij een Netflix-film nog sneller dan bij andere films waarbij het aanvragen van subsidie vaak lang duurt.