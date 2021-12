HTM-medewerkers zingen over 2021: ‘Het was me weer het jaartje wel’

Verdachte (40) aangehouden voor betrokkenheid bij overlijden van man (69) in Wattstraat

Een 40-jarige man uit Den Haag is maandag door de politie aangehouden. De man wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij het overlijden van een 69-jarige stadsgenoot in de Wattstraat.

In de straat was afgelopen woensdag in de middag sprake van een steekpartij. De politie trof rond 13.45 uur het slachtoffer aan in de woning.

Daarna werd een onderzoek opgestart naar het overlijden van de man. Dat leidde ertoe dat de verdachte maandag kon worden aangehouden. Het onderzoek is nog niet afgerond, de politie zegt op zoek te zijn naar een ‘specifieke getuige’.

Wij hebben maandag 13 december een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een overleden man aan de #Wattstraat in #DenHaag. Het gaat om een 40-jarige man uit Den Haag. We zijn nog op zoek naar een specifieke getuige. @pol_segbroek https://t.co/beGW2HnQHY — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 14, 2021

Foto: Regio 15.

