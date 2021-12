HTM-medewerkers zingen over 2021: ‘Het was me weer het jaartje wel’

Voor het tweede jaar op rij hebben medewerkers van HTM een eigen versie van de Harrie Jekkers-hit ‘O, o, Den Haag’ gemaakt. ‘Het was me weer het jaartje wel, dat hele tweeduizend eenentwintig’, zo zingen zeven medewerkers van het Haagse vervoersbedrijf. ‘Laten we hopen elkaar te kunnen zien in deze donkere periode. En weet dat er altijd een busje of een tram is die geduldig op je wacht.’

‘Ho, ho, Den Haag. Stille nacht achter de duinen. De Schilderswijk, De Lange Poten en het Plein. Ho, ho Den Haag. En ook voor jullie de allerbeste wensen. Ja lieve mensen, ook in tweeëntwintig zullen we er zijn’, klinkt het refrein deze keer.

In het lied worden onder meer de lockdown, het EK voetbal en Olympische Spelen gememoreerd. Ook de speciale tram die de vervoerder deze zomer introduceerde komt aan bod: ‘Met de bikinilijn nog even naar het strand, om een harinkie te happen’.

Stille nacht achter de duinen

Het refrein is vergelijkbaar met een jaar geleden. ‘Stille nacht achter de duinen, die tekst is wel gebleven. We hebben de rest een beetje aangepast aan de actualiteit’, vertelt woordvoerder Marijke Poppelier in Haags Bakkie. Na een interne oproep boden zeven medewerkers van verschillende afdelingen zich aan om het lied te zingen.

HTM’ers Carla, Madelon, Peter, Rino, Robin, Roland en Vanessa brengen een actuele versie van het Ho Ho kerstlied.

Kersttram

Naast het speciale kerstlied rijdt er dit jaar ook weer een HTM kersttram door de stad. op de route van lijn 16, van Statenkwartier naar Wateringse Veld, is de speciale tram te vinden.

