Lever je goede oude schoenen in voor daklozen: ‘Als we de 400 halen hoeven we niemand over te slaan’

Heb je schoenen die je niet meer draagt, maar die nog helemaal prima zijn? Deze week kan je ze nog inleveren bij de ReShare Store aan de Paviljoensgracht. De organisatie zamelt schoenen in voor dak- en thuislozen.

Sinds 1 november zamelen ze herdraagbare schoenen in voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Inmiddels zijn er al zo’n 250 paar schoenen gedoneerd. ‘Daar zijn ze heel blij mee. Maar het is nog niet genoeg. Als we 400 paar halen, dan weten we zeker dat we niemand hoeven over te slaan’, zegt Rebekka Koot van de ReShare Store. Daarnaast kan je ook warme shawls, mutsen en schoenen inleveren.

De inzamelingsactie wordt zaterdag 18 december afgesloten in de winkel. Er zal live muziek worden gedraaid door een vrijwilliger van de winkel en kunstenaar Sebastian Urbanja komt schoenen beschilderen. Sebastian is bekend met het leven op straat, zijn kunst gaat onder andere over het leven als dakloze. Hij heeft ook speciale sokken ontworpen. Voor elk paar dat gekocht wordt, wordt er een paar sokken gedoneerd aan een dak- of thuisloze.

De schoenen worden op 22 december uitgedeeld bij het Leger des Heils aan de Wagenstraat.