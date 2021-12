Op Bronovo-locatie moet ook na 2024 zorg komen vindt CDA: ‘Dus niet alleen een huisartsenpost’

Wat gebeurt er na 2024 met het Bronovo ziekenhuis in Benoordenhout? Het CDA in de gemeenteraad wil dat de locatie bestemd blijft voor zorg. ‘Dus niet alleen een huisartsenpost, maar ook specialistische zorg die we nodig hebben in de omgeving. En niet weer een torenflat’, zegt raadslid Astrid Frey in Bob Staat Op.

Tot 2024 blijft de HMC-locatie een weekziekenhuis. Het CDA stelde schriftelijke vragen over de toekomst van het ziekenhuis. ‘Daaruit kwam naar voren dat het nog niet zeker is dat het een zorgbestemming blijft.’

‘De gemeente geeft vergunningen voor de grond. Als het HMC met een andere koper komt, moet de bestemming veranderd worden. Dat is wel een beetje sneaky‘, zegt Frey.

Huisvesting in de toekomst

HMC laat in een reactie weten dat patiënten inderdaad de komende jaren nog in het Bronovo terechtkunnen voor poliklinische bezoeken en geplande operaties. Het ziekenhuis is nu druk bezig met een plan over hun vastgoed.

‘Daarin beschrijven we concreet hoe onze huisvesting van de toekomst eruit moet zien, bijvoorbeeld wat er nodig is aan voorzieningen en faciliteiten’, aldus een woordvoerder. In het tweede kwartaal van 2022 wordt daar meer over bekend.

Vinger aan de pols

Voorlopig gaat het ziekenhuis nog niet weg. Frey heeft op zich wel vertrouwen in de beslissing van HMC. ‘Maar ik blijf het belangrijk vinden om een vinger aan de pols te houden.’

Eerder dit jaar liet DSW-topman Chris Oomen weten een bod uit gebracht te hebben op het ziekenhuis . Hij wilde 30 miljoen neerleggen voor de instelling. ‘Als je deze locatie verkwanseld aan huizenbouw, krijg je het nooit meer terug voor de zorg.’ HMC liet toen weten dat het Bronovo niet te koop staat.