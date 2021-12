Relschoppers Schilderswijk hebben nog tot 15.30 uur om zich te melden

Potentiële date eindigt in mishandeling en beroving

Een van de gezochte verdachten van de rellen in de Schilderswijk is bij de politie bekend. Negen anderen worden nog gezocht. Zij hebben tot dinsdagmiddag 15.30 uur om zich te melden, anders worden de camerabeelden herkenbaar gemaakt in de tv-programma’s Team West en Opsporing Verzocht.

Van een persoon is de identiteit bekend, laat de politie weten in Bob Staat Op. ‘Die wordt deze week verhoord’, aldus de woordvoerder. In totaal zoekt de politie tien verdachten. Zij staan op camerabeelden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Als de verdachten zich niet melden worden de beelden herkenbaar gemaakt. Op dit moment staan ze nog geblurred op de website van de politie . Sommigen hebben opvallende kleren aan, zoals een rode trainingsjas of een opvallende grijze joggingbroek.

Rellen

De relschoppers stichtten op 20 november brandjes, gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten en vernielden een flitspaal op de Vaillantlaan. In totaal werden er negentien mensen opgepakt die avond.