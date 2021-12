Relschoppers Schilderswijk herkenbaar in beeld bij opsporingsprogramma’s

De negen personen die nog door de politie worden gezocht vanwege betrokkenheid bij de rellen in de Schilderswijk zullen dinsdagavond herkenbaar in beeld zijn. De beelden van de verdachten zullen te zien zijn in de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West.

Beelden van tien gezochte personen werden vorige week geblurred naar buiten gebracht in de hoop dat de relschoppers zichzelf zouden melden. Mocht dat niet binnen een week gebeuren dan zouden de personen herkenbaar in beeld worden gebracht, zo waarschuwde de politie. De beelden zijn ook online te vinden op de website van de politie . In de afgelopen week heeft een persoon zich gemeld, die beelden zijn daarom offline gehaald.

De politie zoekt deze mensen omdat ze er van verdacht worden ‘strafbare feiten bij de ongeregeldheden’ te hebben gepleegd. De rellen in de Schilderswijk vonden plaats op zaterdag 20 november. Na de rellen werden er al negentien personen aangehouden voor onder meer belediging en openbare geweldpleging.

Vernieling van flitspalen

Verdachten 3, 4, 7, 8, 9 en 12 worden gezocht voor het vernielen van flitspalen, weet mediapartner Omroep West . Nummer 9 is hoogstwaarschijnlijk minderjarig en blijft daarom op verzoek van de officier van justitie onherkenbaar in beeld.

Zware vernielingen

Het werd onrustig in de wijk nadat massaal gehoor werd gegeven aan een eerdere oproep om te demonstreren. Op straat werden zware vernielingen aangericht, er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk naar agenten gegooid. Ook werd er een steen door de ruit van een ambulance gegooid. Bij het ingrijpen raakten vijf agenten gewond.

