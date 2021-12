Donateurs redden noodlijdend buurthuis De Mussen in de Schilderswijk

Schuld ADO Den Haag: ‘Gemeente zet streep door schuld van meer dan een miljoen euro’

Het Haagse stadsbestuur heeft ingestemd met het saneringsplan van de curator van ADO Den Haag. Dat betekent dat ADO een groot deel van de schulden die de voetbalclub bij de gemeente Den Haag heeft uitstaan niet hoeft te betalen. Voor Den Haag gaat het om een bedrag van ruim een miljoen euro aan achterstallige huur dat het college van burgemeester en wethouders wegstreept. Dinsdag is de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over het collegebesluit, zo laten bronnen aan mediapartner Omroep West weten.

ADO Den Haag wankelt al maandenlang op het randje van een faillissement. Om dat te voorkomen heeft de rechter eind mei een herstructureringsdeskundige aangesteld. Dat is een soort curator die met alle ongeveer 140 schuldeisers tot overeenstemming moet zien te komen en daarom heeft hij begin december een saneringsplan gepresenteerd. Hierin staat dat vrijwel alle schuldeisers twintig procent krijgen van het bedrag dat ADO ze op 25 mei van dit jaar verschuldigd was. Dit geldt voor de eerste 500.000 euro, daarna zakt het percentage naar vijftien procent en bij bedragen vanaf een miljoen wordt nog maar tien procent uitgekeerd. Het is de bedoeling dat de nieuwe aanstaande eigenaar van ADO, Globalon Football Holding Group SL (GFH), deze schulden afkoopt.

De gemeente Den Haag is eigenaar van het stadion en de parkeerterreinen en ontvangt daarom huur van ADO Den Haag. Maar toen ADO in de financiële problemen kwam heeft de club geen huur meer betaald. Daardoor is de totale schuld van ADO aan de gemeente opgelopen tot 1,5 miljoen euro. Van dit bedrag wordt volgens het saneringsplan ongeveer 200.000 euro terugbetaald door ADO en de 1,3 miljoen euro die overblijft wordt kwijtgescholden. De gemeente verwacht nog 200.000 aan btw te kunnen terugvorderen, waardoor de financiële tegenvaller voor de gemeente neerkomt op 1,1 miljoen euro. Daarnaast heeft ADO nog een gemeentelijke belastingschuld van 20.000 euro.

Schuldeisers

Als twee derde van de schuldeisers instemt met het saneringsplan dan geeft de rechter goedkeuring en zijn ook de schuldeisers die tegen stemden aan het plan gebonden. Dat zou betekenen dat de redding van ADO weer een stap dichterbij komt. Overigens is de kans dat er onvoldoende steun komt voor het plan niet groot, want als het wordt weggestemd dan gaat ADO alsnog failliet en hebben de schuldeisers helemaal niets.

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen maanden ADO vaker een reddingsboei toegeworpen. In juli stelde het stadsbestuur een overbruggingskrediet van 500.000 euro beschikbaar die de noodlijdende club extra tijd moest geven om een koper te vinden en een faillissement af te wenden. Daar heeft ADO uiteindelijk geen gebruik van gemaakt, omdat de rechter daar een stokje voor stak.

Een paar maanden later, in oktober, maakte de gemeente Den Haag bekend dat ADO uitstel van betaling krijgt voor de huur van het stadion tot en met het komende seizoen. Het gaat om een bedrag van 750.000 euro. Dat hoeft pas na 1 juli 2022 betaald te worden. Hierdoor kon ADO een sluitende begroting bij de KNVB inleveren waarmee de proflicentie van de club werd veilig gesteld.