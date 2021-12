Tien jaar cel en TBS geëist tegen man voor beschieten van ambassade Saoedi-Arabië

De man die ervan wordt verdacht de Saoedische ambassade te hebben beschoten moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, tien jaar de cel in en TBS krijgen. De 40-jarige Mohamed A. uit Zoetermeer wordt ervan verdacht de diplomatieke post in Den Haag onder vuur te hebben genomen.

In de vroege ochtend van donderdag 12 november vorig jaar werd de ambassade van Saoedi-Arabië met ruim twintig kogels beschoten. ‘Iemand had met een semi-automatisch vuurwapen meerdere salvo’s afgevuurd op het gebouw’, aldus het OM.

Nog dezelfde dag werd A. door de politie aangehouden op verdenking van een terroristische actie. De verdachte was in beeld gekomen omdat hij de ambassade eerder al met leuzen had beklad. Waar de man eerder nog een bekentenis had afgelegd werd dit later door zijn advocaat ontkracht .

Pelgrimstocht naar Mekka

‘De verdachte was boos omdat hij van de ambassade geen toestemming kreeg Saoedi-Arabië te bezoeken, terwijl hij koste wat kost op pelgrimstocht naar Mekka wilde. Met het schieten wilde hij afdwingen dat Saoedi-Arabië hem alsnog zou toelaten’, stelt het OM.

De officier van justitie vindt dat de verdachte zich ‘onder meer schuldig gemaakt aan opzettelijke geweldpleging tegen de beschermde goederen van een internationaal beschermd persoon en aan poging moord’.

‘Terroristisch oogmerk’

Daarbij stelt de officier dat de feiten zijn gepleegd met een ’terroristisch oogmerk’. ‘De impact van de beschieting was groot. Het was een daad, rechtstreeks gericht tegen een andere staat. Een staat die moet kunnen rekenen op een veilige vertegenwoordiging in Nederland.’

Psychologisch en psychiatrisch onderzoek

Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek zou blijken dat de man lijdt aan grootheidswaan en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. In de ogen van de officier van justitie was verdachte bij zinnen tijdens zijn daad en kan die hem bijna volledig worden toegerekend. Daarnaast zou er ‘een groot risico op herhaling, gezien de toestand van de man’. Daarom eist het OM een langdurige celstraf (10 jaar) en TBS.

Pleidooi advocaat

De advocaat mocht aanvankelijk niet pleiten voor verdachte, want A. had vlak voor de zitting afstand van hem gedaan. Dat meldt mediapartner Omroep West . Maar de raadsman kreeg van de rechtbank toch nog het woord. Advocaat Peter Plasman voert onder andere aan dat de man geen terroristisch doel had met zijn daad, en dat hij psychotisch was.

Een uitspraak in deze zaak volgt op 24 december.