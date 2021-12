Verlenging avondlockdown en eerder kerstvakantie voor basisscholen, volg hier de coronapersconferentie

Dinsdagavond moet duidelijk worden wat het kabinet heeft besloten over de coronamaatregelen. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) maken dat bekend in een nieuwe persconferentie.

De verwachting is dat de avondlockdown tot in het nieuwe jaar (14 januari) verlengd zal worden. Daardoor blijven veel sectoren, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten, tussen 17.00 en 05.00 uur gesloten. Ook sporten is op die tijden niet toegestaan. Qua bezoek wordt gesproken over een behoud van maximaal vier gasten per dag uit een huishouden, ook met de kerstdagen.

Daarnaast zullen basisscholen een week eerder de kerstvakantie in gaan, meldde de NOS dinsdagmiddag op basis van bronnen. De onderwijsbond was tegen een verplichting om hybride onderwijs aan te bieden in de laatste schoolweek van het jaar. Bronnen melden aan het ANP dat de scholen vanaf dinsdag 21 december gesloten zullen zijn.

De persconferentie van het demissionaire kabinet is dinsdagavond om 19.00 uur live te zien op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM.