Aanleg warmtenet in Den Haag uitgesteld tot najaar 2022

De aanleg van de warmtetransportleiding WarmtelinQ wordt door Gasunie uitgesteld nu de gemeente heeft besloten om beroep aan te tekenen tegen het provinciale inpassingsplan. De werkzaamheden worden van maart 2022 doorgeschoven naar het najaar van komend jaar.

‘Formeel hoeven we niet te wachten op een uitspraak van de Raad van State, maar wij vinden het niet gepast om al te starten met de werkzaamheden in Den Haag terwijl er nog een juridische procedure loopt’, zegt Guido Custers, directeur van WarmtelinQ. Naar verwachting zal de Raad van State rond de zomer uitspraak doen over het beroep. Gasunie lijkt er van uit te gaan dat het beroep wordt afgewezen: het bedrijf heeft besloten om de werkzaamheden door te schuiven naar het najaar.

Het plan was om in maart van 2022 te beginnen met de werkzaamheden voor de aanleg van twee buizen waarmee verwarmd water vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag stroomt. In november werd er nog een protestmars gelopen tegen de komst van het warmtenet.

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad ziet deze nieuwe energievoorziening niet zitten, weet mediapartner Omroep West te melden. De partijen wijzen erop dat de warmte van fossiele industrie afkomstig is en dat de miljoeneninvestering beter in andere vormen van duurzame energiewinning kan worden geïnvesteerd. Een ander bezwaar is dat grote delen van de stad op de schop moeten om de pijp in de grond te stoppen.

