Na woninginbraak in Noordwijk houdt politie verdachte (47) aan op Scheveningen

André van Herk (voorzitter Blauw Zwart) te gast bij Haaglanden Voetbal aan tafel

Meer in

André van Herk, voorzitter van de zaterdag derdeklasser Blauw Zwart, is woensdagavond te gast in een nieuwe aflevering van de talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel. Het programma is vanaf 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

André van Herk zou aanvankelijk drie jaar voorzitter blijven van de club, maar zit er inmiddels al veel langer. De bewoners van sportpark De Schulpwei hebben in die jaren onder meer al de nodige verbeteringen aangebracht aan de accommodatie. Sportief gezien zou Van Herk nog graag een stap hogerop maken met ‘zijn’ eerste elftal.

Haaglanden Voetbal aan tafel is elke woensdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.