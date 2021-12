Coronavirus: Ondernemers missen strategie voor lange termijn & scholen gaan week eerder dicht

De avondlockdown waardoor de niet-essentiele sector gesloten moet zijn tussen 17.00 en 05.00 uur wordt met een maand verlengd tot 14 januari 2022. Ook gaan de basisscholen een week eerder met vakantie. Dat maakte het kabinet dinsdagavond bekend. Ondernemers zeggen op Den Haag FM een lange termijnvisie vanuit het kabinet te missen en christelijke peuter- en basisschool De Meerpaal in Duindorp haalt het kerstontbijt een week naar voren.

Het aantal besmettingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog. Ook zorgt de omikronvariant voor onzekerheid. De maatregelen worden daarom verlengd tot en met 14 januari. De basisscholen gaan maandag dicht. Meer informatie ⤵️https://t.co/iv6ZiVqNrA#AlleenSamen pic.twitter.com/bTUrACrnf3 — Mark Rutte (@MinPres) December 14, 2021

Anil Soekhoe van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

‘We hadden er vanuit de branchevereniging een beetje rekening mee gehouden, alleen het doet altijd pijn’, zegt Anil Soekhoe van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de verlengde avondsluiting waar de sector mee te maken heeft in Bob Staat Op.

‘Ik snap het al twee jaar. En wij staan er achter. Gezondheid is belangrijk, maar inmiddels loopt de gezondheid van MKB-Nederland behoorlijk achteruit.’ Soekhoe zegt dat ondernemers met ‘schrijnende verhalen’ te bellen naar de branchevereniging. ‘Het is maar een tipje van de ijsberg wat je wel hoort. En je hoort niet dat mensen het écht lastig hebben.’

‘We kijken weer naar 14 januari’

Soekhoe mist een exit-strategie voor de coronapandemie. ‘We kijken weer naar 14 januari. En waarschijnlijk krijgen we een week ervoor weer een persconferentie: “Oja, we zijn erachter gekomen dat de Omikron-variant 50 procent van de besmettingen zijn. Dus dat betekent: we gaan weer opnieuw beginnen. We gaan inzetten op de boostercampagne.” Maar wat is de strategie?’, zegt Soekhoe. ‘Leef niet zo op de drie weken.’

Het is een verhaal wat KHN al vaker heeft geuit naar het kabinet. ‘Om te laten zien dat we op een slimme manier een strategie moeten bedenken waar iedereen bij gebaat is’, zegt Soekhoe. ‘Ik mis het gevoel van de MKB-er binnen de overheid.’ Met de overheidssteun zegt Soekhoe wel blij te zijn. ‘Maar het is niet alleen steun waar je mee helpt, maar ook met vooruitkijken. Want wij als ondernemers kijken een paar jaar vooruit, want alleen dan kun je regeren.’

‘Van lockdown naar lockdown’

‘Je voelt een beetje de moedeloosheid bij ondernemers na twee jaar van lockdown naar lockdown en van persconferentie naar persconferentie’, zegt Hans Biesheuvel van ondernemend Nederland in Haags Bakkie. ‘Ik denk dat ondernemers dat zat zijn. Ik denk ook dat we af moeten van het idee dat dit een crisis is. Dit is geen crisis, dit is iets wat er gewoon is en wat waarschijnlijk nog jaren bij ons blijft. En dat vraagt een structurele aanpak, een lange termijn aanpak.’ Biesheuvel pleit ervoor om plannen voor de lange termijn te maken. ‘Maar nu, met 24 uur tijd om te reageren, dat maakt het moeilijk.’

‘Vertel het eerlijke verhaal. Drie weken geleden werd gezegd dat de avondlockdown drie weken zouden duren. Terwijl we toen eigenlijk allemaal al wisten dat dat langer zou duren. Ik had liever gehad dat er toen was gezegd “dit is voor drie maanden”. Hoe hard de boodschap ook is. Maar dan kan je er rekening mee houden en dan kan je eigen afwegingen maken.’ Biesheuvel vreest dat er nog strengere maatregelen komen. Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag sorteerden daar dinsdag al op voor. ‘Dus nog meer problemen voor ondernemers.’

‘Heel zwaar jaar voor ondernemers’

De steunmaatregelen worden verlengd tot en met het eerste kwartaal van het nieuwe jaar en voor de evenementensector wordt de steun verlengd tot het derde kwartaal van 2022. ‘Dat zegt dat 2022 gewoon weer een heel zwaar jaar wordt voor ondernemers’, denkt Biesheuvel. ‘En zeker voor de evenementensector.’

Basisscholen hebben eerder vakantie

Tegelijkertijd heeft ook de keuze om de basisscholen te sluiten ook gevolgen voor horecaondernemer Soekhoe, hij zal ook zijn kinderen moeten opvangen naast dat zijn zaak Hop & Stork deels open is. ‘Volgende week werk ik in de kinderopvang’, zegt hij lachend. ‘Het is eigenlijk niet te combineren.’ De basisscholen moeten uiterlijk dinsdag dicht zijn. ‘Het was eigenlijk toch weer onverwacht’, zegt Ryanne van Gool, directeur van christelijke peuter- en basisschool De Meerpaal, in Haags Bakkie. Minister Arie Slob stelde eerder nog dat de scholen open zouden blijven, maar nu moeten ze toch dicht. ‘Dat is echt heel erg waardeloos.’

‘Het is voor kinderen niet te doen. Dat geldt ook voor de ouders: je wil gewoon je kind naar school. Het is ook nog eens de gezelligste week van het jaar. De kinderen horen gewoon op school te zijn’, zegt Van Gool. ‘Het is gewoon niet oké. We willen ze op school hebben. We zijn niet voor niks leerkracht geworden, we vinden het gezellig met ze en we willen ze wat leren. Daarvoor moeten ze bij ons zijn.’

Vrijdag laatste dag

‘We hebben net te horen gekregen dat de stad heeft besloten dat we vrijdag onze laatste dag hebben. Dat betekent dat de kinderen vanaf maandag thuis zitten en dat er geen online onderwijs is.’ De mogelijkheid tot noodopvang blijft in stand voor ouders met essentiële beroepen. De Meerpaal zal daarin haar verantwoordelijkheid nemen. ‘We moeten er voor die ouders zijn. Ik denk dat er geen ouder misbruik zal maken van die situatie. Ik denk dat we er van uit mogen gaan dat als ouders het zelf kunnen doen dat ze het dan ook doen. Maar ik denk dat als ouders aan je deur staan, of mailen of bellen dat je als directeur op dit moment moet zeggen: ik ga het voor jou niet moeilijker maken dan het is.’

Kerstontbijt een week vervroegd

Op de basisschool zal het kerstontbijt een week vervroegd worden. ‘Dat hadden we officieel volgende week donderdag, maar dat hebben we nu heerlijk aanstaande vrijdag. Dus we gaan vanmiddag de laatste dingen voorbereiden. En dan hebben wij vrijdag gewoon kerstontbijt en onze kerstviering zoals we dat eigenlijk volgende week zouden hebben.’