Harde aanpak misstanden Weimarstraat werpt vruchten af

De harde aanpak van misstanden op de Weimarstraat en Beeklaan begint zijn vruchten af te werpen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Als gevolg van strengere regels voor bedrijven in het gebied, moest een op de tien ondernemers zijn zaak sluiten of flink aanpassen.

Bij negen zaken is malafide bedrijvigheid geconstateerd. Twee daarvan moesten dicht. Andere zaken kregen een waarschuwing. Volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen worden daarmee de eerste resultaten van de nieuwe koers in het gebied ‘zichtbaar’.

Bewoners van een deel van de Weimarstraat en omgeving klagen al geruime tijd over overlast. De gemeente besloot daarom om hard in te grijpen. Ondernemers die hier zijn gevestigd of een nieuwe zaak willen openen moeten een vergunning aanvragen om hun zaak te mogen exploiteren. De gemeente vraagt vervolgens advies bij de politie en licht de zaak en de eigenaar door. Den Haag is daarmee de eerste stad in Nederland die dit instrument – een vergunningsplicht – inzet in een woon- en winkelgebied.

Hennepkwekerij en schimmige financiering

Bijna een jaar later blijkt dat er flink wat zaken niet door de beugel konden. Zo werd een hennepkwekerij aangetroffen en werden bedrijven soms op een schimmige manier gefinancierd. Ook droeg een onderneming geen belasting af. Verder is een vergunning geweigerd omdat de eigenaar fraude had gepleegd.

Volgens de burgemeester is de eerste indruk van de nieuwe aanpak daarom positief. ‘Het instrument biedt handvatten om de grip op het gebied te versterken, waar nodig interventies te plegen en kansen te creëren voor een nieuw gezond ondernemersklimaat’, schrijft hij aan de gemeenteraad.

Steun voor goede ondernemers

De gemeente pakt in het gebied niet alleen kwaadwillende ondernemers aan, maar helpt ook de goede. Daarvoor is een manager aangesteld. De zorgt voor het aantrekken van nieuwe zaken en coacht de kansrijke ondernemers. ‘En met succes’, aldus de burgemeester.

Toch ziet hij ook wel wat lastige punten. Zo vergt de aanpak veel menskracht bij de gemeente en politie, is het duur en vraagt het tijd voor verandering zichtbaar is. Van Zanen: ‘Het is een traject van lange adem, met acties op meerdere fronten.’ Een speciale app waarmee bewoners en ondernemers vermoedens van misstanden konden melden, is geen succes. Dat experiment wordt dan ook niet voortgezet.

Aanpak ook elders in Den Haag

Omdat de aanpak volgens de burgemeester werkt, wordt het systeem waarbij ondernemers vergunningen moeten aanvragen ook ingevoerd in de Van Baerlestraat en de Jan Luykenlaan in Zuidwest. Wanneer is nog niet bekend.

Naast de aanpak van de straten, is de gemeente sinds mei dit jaar ook zelf kritischer op bedrijven waarmee wordt samengewerkt of die een subsidie krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat de stad ongewild meewerkt aan malafide ondernemers door ze subsidies of vergunningen te geven. Vroeger moesten bijvoorbeeld al horeca, slijterijen en seksinrichtingen hun achtergronden laten onderzoeken middels een zogeheten Bibob-toets. Nu geldt dat bij alle huur- en koopovereenkomsten die de gemeente afsluit, standplaatsvergunningen voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen en bouwvergunningen in aantal gebieden in de stad.

Gemeente strenger voor ondernemers

Dat leidde ertoe dat vier voorgenomen huurovereenkomsten voor een kiosk niet door de Bibob-toets kwamen. Ook wordt de toets ingezet om te kijken waar geld van bedrijven vandaan komt. Een aanvrager van een vergunning of subsidie moet aantonen dat het geld dat hij wil investeren legaal is. Dat leidde ertoe dat in de eerste tien maanden van dit jaar negentien aanvragen voor vergunningen niet werden behandeld. Het geld dat de bedrijven wilden investeren had ‘een onlogisch karakter’, in de woorden van de burgemeester.

Volgens de burgemeester is Den Haag nu volop bezig met de aanpak van ondermijning – de vermenging van de boven- en onderwereld. Van Zanen: ‘We zijn er nog niet, het is een aanpak van de lange adem, maar de eerste effecten zijn merkbaar. Wij zullen in deze strijd volharden.’