Kijk live mee: gemeenteraad spreekt over horeca rondom Anna Paulownaplein

De gemeenteraad besluit woensdag over het bestemmingsplan voor Zeeheldenkwartier: een groep van vijftig bewoners rondom het Anna Paulownaplein wil dat er geen nieuwe horecazaken meer bij kunnen komen. De raadsvergadering start om 12.00 uur en is hier live te volgen en via het tv-kanaal van Den Haag FM.

‘Het aantal horecazaken op het plein is doorgeschoten en er is overconcentratie gecreëerd’, stellen vijftig bewoners rondom het Anna Paulownaplein in een brief aan het college en de raad. De bewoners willen niet dat er een zevende horecazaak aan het plein bij komt, ‘waar de buurt en masse bezwaar tegen heeft gemaakt’. Zij stellen: ‘De overlast voor de buurt is te groot – auto’s, fietsen, geluid en afval – en ook het draagvlak van de bestaande horeca is onder druk komen te staan.’

Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de bestemming op de overige panden aan het plein te wijzigen, zodat er geen nieuwe horecazaken meer worden toegestaan. Het gaat hierbij om panden die wel een horecabestemming hebben, maar niet als horecazaak worden uitgebaat. Volgens het college is de argumentatie van de bewoners onvoldoende, omdat het slechts gaat om ‘potentiële overlast’. Daarnaast houdt de gemeente rekening met financiële consequenties, als de huidige eigenaren van die panden het oneens zijn met de aanpassing van het bestemmingsplan. ‘Dit kan tot zeer hoge kosten voor de gemeente leiden’, aldus het college.

