Na woninginbraak in Noordwijk houdt politie verdachte (47) aan op Scheveningen

Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van zondag op maandag door de politie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht meerdere woninginbraken te hebben gepleegd. De politie kwam de man op het spoor na een woninginbraak aan Atjehstraat in Noordwijk op 12 december.

De man wist na de inbraak te ontkomen, maar bleek een bekende van de politie te zijn. De man wordt er teven van verdacht betrokken te zijn bij een woninginbraak die eind oktober in Wassenaar is gepleegd.

De verdachte kon worden aangehouden in een hotel aan de Van Stolkweg in Scheveningen. Daar werd ook een 22-jarige vrouw uit Scheveningen aangehouden. Zij was kort voor de aanhouding van de mannelijke verdachte in het hotel op bezoek en bleek ‘een flink geldbedrag’ in haar beha te hebben verstopt. ‘Ze wordt verdacht van heling en de herkomst van het geld wordt onderzocht.’