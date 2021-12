Niet alleen eten met kerst dankzij driegangenlunch van Resto VanHarte

Ook deze kerst organiseert Resto VanHarte weer kerstetentjes voor wie niet alleen wil zijn met kerst. Naast kerstlunches is er – vanwege corona – ook een online kerstevenement op Kerstavond. ‘We willen dat mensen gezellig en met elkaar eten, ook om te zorgen dat je niet alleen aan tafel gaat. Juist met de kerst is dat belangrijk’, zegt Polle Janssens, directeur van Resto VanHarte, in Haags Bakkie.

Iedereen is welkom zegt Polle. ‘We maken geen onderscheid. Sommige mensen die denken “ik ben niet eenzaam dus ik mag niet komen”, juist wel! Het is altijd leuk om mensen te ontmoeten en gezamenlijk te eten en drinken.’

Al zeventien jaar organiseert Resto VanHarte diners tegen eenzaamheid. ‘We zien onszelf als een buurtrestaurant in de wijk en iedereen is welkom om met elkaar in contact te komen. Daar ontstaan vriendschappen.’

Eenzame kerst

Met kerst is dat extra belangrijk, aldus Polle. ‘Rond die feestdagen ligt er altijd extra nadruk op. Het kan voor mensen heel confronterend zijn om te beseffen dat je niet goed weet met wie je moet gaan eten.’

In Den Haag kan je op vrijdag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur naar de George Bizetstraat 25 in Loosduinen of op 21 december tussen 14.00 en 16.30 uur naar de Oeverwallaan 130 in Ypenburg. De lunch kost 7 euro, voor mensen met een Ooievaarspas kost het 3,50 euro. Reserveren is verplicht.

Wie liever thuis blijft kan zich aanmelden voor het grote live online kerstdiner van Resto VanHarte en Albert Heijn.