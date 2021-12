Gemeente getroffen door DDoS-aanval, parkeersystemen en website minder goed bereikbaar

Door een digitale aanval zijn zowel de website als parkeersystemen van de gemeente woensdagmiddag niet goed bereikbaar. Het zou gaan om een DDoS-aanval waar ook medewerkers intern last van hebben. Daarnaast werd het begin van de gemeenteraadsvergadering vandaag bijna anderhalf uur worden uitgesteld omdat die niet online was te volgen. De problemen met de systemen worden bevestigd door wethouder Saskia Bruines (D66). De aanval zorgt ervoor dat systemen het ene moment wel en het andere moment niet bereikbaar kunnen zijn.

Met de DDoS-aanval worden ‘heel veel bezoekersaantallen’ tegelijk naar de website gestuurd waardoor ze niet altijd goed bereikbaar zijn, zo weet een woordvoerder te vertellen. ‘Het werkt wel, maar het is kwetsbaar.’ De eerste signalen van de problemen merkte de gemeente op dinsdag. Die aanval hield in de avond op, maar werd woensdag hervat. Er zou met ‘man en macht’ aan worden gewerkt om de problemen te verhelpen.

Wethouder Bruines benadrukte dat de hackers er tot nu toe nu niet in geslaagd om binnen te komen bij de gemeente en dat er geen gegevens zijn buitgemaakt. ‘We weten tot nu toe ook nog niet wie het zijn en wat de beweegredenen zijn.’

De gemeente Den Haag wordt getroffen door een grote digitale aanval, een DDoS aanval. De website en parkeersystemen hebben er last van, aldus wethouder Saskia Bruines. Er wordt 'met man en macht' gewerkt om de aanval af te slaan. — Maarten Brakema (@Abrakemabra) December 15, 2021

Door de aanval is de raadsvergadering van woensdag moeilijk via gebruikelijke kanalen van de gemeente te zien is. De vergadering wordt ook gestreamd via YouTube, tevens is de raadsvergadering te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM.

LEES OOK: ID-bewijzen, salarissen en schorsingen: dit ligt op straat na hack ROC