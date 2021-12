Partij voor de Dieren wil stadsbreed verbod op reclame voor benzineauto’s en vliegreizen

Reclameposters van benzineauto’s of voor goedkope vliegreisjes naar de zon, als het aan de Partij voor de Dieren ligt gaat de gemeente zulke reclame in de openbare ruimte weren. Eerder stemde de raad al in met een voorstel om dit soort reclame te weren in bushokjes, echter heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dat verzoek van de gemeenteraad naast zich neergelegd. ‘We vragen ons af waarom ze niet luisteren naar wat de gemeenteraad vindt’, zegt fractievoorzitter Robert Barker. De MRDH zegt het reclamebeleid te volgen wat nu van kracht is.

Barker komt daarom met het initiatiefvoorstel voor een verbod op de reclame in de openbare ruimte nu de Metropoolregio het verzoek van de raad niet honoreert. ‘Dat is best gek, omdat ze voor de zomer zeiden: “We staan er open voor als de gemeenteraad het zegt te willen weren”. Toen puntje bij paaltje kwam zeiden ze: “Nee, dat gaan we niet doen”.’, zegt Barker in Bob Staat Op. De aanbesteding voor de exploitatiecontracten loopt via de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De partij dient daarom nu een initiatiefvoorstel in om de reclame te weren. ‘Als de Metropoolregio niet meewerkt, dan kunnen we het ook op andere manieren bereiken dat het wordt geweerd.’ Naast een verbod op reclame in bushokjes, waar MRDH over gaat wil de partij het met een stadsbreed verbod ook de reclame voor fossiele producten verbieden op mupi’s, billboards en verlichte reclameborden. ‘Volgend jaar moeten we het al in gaan voeren’, vindt Barker.

