Soulsistah Beach failliet verklaard, Schevenings paviljoen blijft leeg

Soulsistah Beach is failliet verklaard door de rechtbank. Dat betekent dat er opnieuw moet worden gezocht naar een nieuwe huurder voor het futuristische paviljoen aan de Scheveningse Noordboulevard dat al maandenlang leegstaat. De eigenaren van Soulsistah worden verdacht van witwassen van crimineel geld.

De curator laat aan mediapartner Omroep West weten dat Soulsistah Beach dinsdag failliet is verklaard door de rechter op verzoek van een schuldeiser. Om welke schuldeiser het gaat kan de curator nog niet zeggen. ‘Heineken is in ieder geval niet de aanvrager geweest, het gaat om een andere crediteur.’

Soulsistah had een huurachterstand van bijna een half miljoen euro bij bierbrouwer Heineken voor het paviljoen aan de Scheveningse boulevard. De eigenaren van Soulsistah – een 49-jarige Haagse vrouw en een 30-jarige Limburger – betaalden tien maanden geen huur. Pas in oktober van dit jaar werd voor het eerst de maandelijkse huursom van bijna 40.000 euro overgemaakt.

Interieurwinkels niet failliet

Heineken stapte in oktober naar de rechter en die deed vorige week uitspraak in de zaak. Soulsistah kreeg drie weken de tijd om het openstaande bedrag over te maken. Die uitspraak is nu achterhaald door het faillissement van de beachclub.

De curator laat weten dat het faillissement geen gevolgen heeft voor de andere vennootschappen van Soulsistah. De eigenaren hebben twee interieurwinkels in de Haagse Frederik Hendriklaan, een entertainmentbedrijf in Monster en een kerstwinkel in The Mall in Leidschendam.

Ondermijning

Alle ondernemingen van Soulsistah zijn vorige maand door de politie gesloten wegens ondermijning. Agenten deden op tien plekken doorzoekingen en namen administratie en luxe goederen in beslag. De 49-jarige eigenaresse wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de hoofdverdachte en zit voorlopig nog vast. Het OM heeft de Limburger vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte.

De komst van Soulsistah Beach werd in oktober vorig jaar groots aangekondigd. Het nieuwe gebouw op de boulevard zou een toegankelijk café-restaurant krijgen en op de bovenste verdieping een exclusieve club die zo op uitgaanseiland Ibiza zou kunnen staan.

