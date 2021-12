Stedin verhoogt tarieven, huishoudens betalen in 2022 ruim 25 euro meer aan netbeheerder

Huishoudens in Zuid-Holland moeten volgend jaar gemiddeld 2,23 euro meer betalen aan netbeheerder Stedin. Het bedrijf heeft vandaag haar tarieven voor 2022 bekendgemaakt. Op jaarbasis betekent het dat een huishouden ruim 25 euro meer kwijt is door de verhoging van het tarief van de netbeheerder. Stediun stelt dat een huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting volgend jaar gemiddeld 441,34 euro aan transporttarief zal betalen.

De stijging komt mede door investeringen die het bedrijf doet: ‘Zonnepanelen op daken van consumenten, maar ook wind- en zonneparken wekken steeds meer duurzame elektriciteit op. Tegelijkertijd gebruiken woningen en bedrijven voortdurend meer energie voor het opladen van elektrische auto’s, het verwarmen van woningen met warmtepompen en het koken op inductie. Het vraagt flinke investeringen in de energienetten om dit mogelijk te maken.’

Daarnaast heeft ze te maken met stijgende kosten voor het hoogspanningsnet van Tennet. ‘Naast toenemende investeringen door Stedin is ook landelijk hoogspanningsnetbeheerder Tennet bezig haar netten te verzwaren. Hierdoor zijn de kosten voor het transport via het hoogspanningsnet gestegen. Stedin is als regionale netbeheerder aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet en betaalt aan Tennet voor het transport van elektriciteit. Stedin is verplicht deze kosten te verwerken in haar tarieven.’