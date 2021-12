Hart voor Den Haag wil meer ambtenaren uit eigen stad: ‘Mensen met liefde voor en kennis van de stad’

Het college van burgemeester en wethouders wil actief inzetten op meer medewerkers met een niet-westerse achtergrond en heeft daarvoor een quotum van 22 procent gesteld. Hart voor Den Haag vindt dit ‘doorgeslagen waanzin’ en pleit juist voor meer ambtenaren die in Den Haag wonen. ‘Mensen die de stad aanvoelen en zowel de lusten als de lasten van beslissingen voelen’, betoogt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De grootste partij maakt gehakt van de brief ‘modern werkgeverschap’ van wethouder Saskia Bruines (D66). ‘De focus van het personeelsbeleid wordt gelegd op diversiteit en inclusie’, valt er te lezen in de plannen. Sluijs reageert: ‘Na ruim 3,5 jaar raadslidmaatschap dacht ik alles wel zo’n beetje gezien te hebben maar toen moest deze inclusieve pennenvrucht nog komen. Ik krijg hier echt rode vlekken van in m’n nek.’

Hart voor Den Haag stelt dat mensen altijd beoordeeld moeten worden op basis van talent. Sluijs: ‘Dus niet op leeftijd, huidskleur, achtergrond, op wat ze in hun broek hebben of met wie ze in bed liggen.’

De wethouder schrijft aan de raad dat het gaat om ‘minimaal 22 procent medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de functies vanaf schaal 9’. ‘Waanzin’, foetert Sluijs. ‘Blijkbaar denkt het stadsbestuur dat dat deze mensen niet boven komen drijven als ze de kwaliteiten hebben om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Ik vind dat nogal grievend. Zo wil je toch niet aan een baan komen?’

Sluijs vindt het beleid van de gemeente inconsequent. ‘Toen wij ooit voorstelden om bij gelijke geschiktheid een kandidaat te kiezen die woonachtig is in Den Haag, was het huis te klein’, zegt Sluijs die toen als antwoord kreeg dat de gemeente ‘niemand beoordeeld op afkomst, geloof en woonplaats.’

Nu die lijn is losgelaten wil Hart voor Den Haag dat er een actieve inzet komt op ambtenaren die woonachtig zijn in onze stad. Bij gelijke geschiktheid, moet een Hagenaar of Hagenees de voorkeur krijgen, vindt de partij. ‘Als het stadsbestuur daar net zo hard mee aan de slag gaat, dan krijgen we een ambtenarenapparaat wat een gevoel heeft bij de stad, liefde voor de stad en kennis van de stad’, zegt Sluijs. ‘Dan maakt het verder ook helemaal niet uit wat je achtergrond, geloof, leeftijd of seksuele voorkeur is. Hoe inclusief wil je het hebben?’, aldus het raadslid.

Hart voor Den Haag dient vandaag een motie in tijdens de raadsvergadering.