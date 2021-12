Hondenpoep, afval en weesfietsen: ‘Gemeente doet te weinig om vervuiling te voorkomen’

Slopen of verbouwen? ‘Je piekert er toch niet over om SoZa te slopen’

De gemeenteraad en het college doen te weinig om ernstige overlast door vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag. De doelen van de aanpak van vervuiling zijn niet ambitieus genoeg en de gemeente zet te veel in op handhaving in plaats van zich te richten op de oorzaak van het probleem.

Met dit onderzoek keek de Rekenkamer naar vervuiling door hondenpoep, afval en weesfietsen. Ook zijn onderzoekers in het centrum en Segbroek de straat opgegaan om de vervuiling te bekijken en te vragen wat mensen ervan vinden.

Inzicht in de oorzaak

De Rekenkamer constateert dat de doelen van de gemeente om vervuiling aan te pakken te laag zijn gesteld. De doelen worden jaarlijks ruimschoots gehaald, waardoor het op papier goed lijkt te gaan, maar ondertussen ervaren bewoners en de gemeenteraad nog steeds overlast.

Omdat het soort en de hoeveelheid vervuiling per locatie verschilt, raadt de Rekenkamer de gemeente aan doelen te stellen die toe zijn gespitst op specifieke locaties, in plaats van één meetlat te gebruiken voor een heel stadsdeel.

Daarnaast zet het college vooral in op het weghalen van vervuiling die er al is en wordt er te weinig gekeken naar de oorzaak ervan. Volgens de Rekenkamer levert alleen het opruimen en handhaven op lange termijn geen verbetering op en moet meer inzicht verkregen worden in waarom mensen hun afval niet op je juiste manier aanbieden of waarom hondenpoep niet wordt opgeruimd.

Concrete aanpak

Het college neemt die aanbeveling over en geeft aan dat daar al mee begonnen is met het Actieplan Schone Stoep en met de acties uit de commissiebrief Wendbaar, effectief en datagestuurd werken aan een schone stad. De acties uit de commissiebrief zijn niet meegenomen in het onderzoek van de Rekenkamer, terwijl juist die een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van bijplaatsingen, stelt de gemeente.

Wethouder Hilbert Bredemeijer: ‘We erkennen allemaal dat de stad niet 100 procent schoon is. De bijplaatsingen zijn een groot probleem. Een schone buitenruimte heeft de volle aandacht van de mensen in de stad, het College en de gemeenteraad. Het probleem op straat veranderen we niet met meer onderzoek maar met een concrete aanpak. Daarom gaan wij door met nieuwe concrete interventies om gedragsverandering te bevorderen zoals voorlichting in andere talen, zijn we begonnen met het ophalen van bijplaatsingen op zondag en plaatsen we deze maand nog camera’s tegen bijplaatsingen bij ondergrondse restafvalcontainers.’

