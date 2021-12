Kijk live mee: gemeenteraad besluit over metamorfose Spuiplein en voormalig ministerie in Bezuidenhout

De gemeenteraad besluit donderdag onder andere over de metamorfose van het Spuiplein. De raadsvergadering start om 10.00 uur en is hier live te volgen en via het tv-kanaal van Den Haag FM.

Make-over Spuiplein

De bouw van het nieuwe cultuurcomplex Amare is eindelijk klaar, dus zijn de hekken en bouwactiviteiten op het Spuiplein in het hart van de stad zo goed als verdwenen. Dan is er alle ruimte om het plein om te vormen tot een ‘echte ontmoetingsplaats’, aldus de gemeente. Naast veel groen en zitjes komt er in het midden een langwerpig waterbassin. Tussen het groen en water zijn open plekken, half verhard met gravel. Daar is het mogelijk om straattheater, muziekvoorstellingen van conservatoriumstudenten, ballet of een bioscoop in de openlucht te organiseren. Aan de buitenkant komt ruimte voor terrassen.

De definitieve inrichting van het Spuiplein start naar verwachting in de zomer 2022. De eerste drie maanden na start uitvoering worden met name sloopwerkzaamheden verricht. De geraamde investeringskosten van circa 3,3 miljoen euro vallen hoger uit dan de eerdere prognoses. Daar bovenop moet rekening gehouden worden met een object overschrijdend risico van 165.000 euro en een onzekerheidsreservering ten behoeve van de extreme prijsstijgingen van 150.000 euro.

Sloop SoZa

De sloop van het voormalig ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag en nieuwbouw op die plek, krijgt de elementen van een thriller. De ontwikkelaar van het project, Vorm, presenteerde vorige week een compleet nieuwe variant voor een complex dat in het gebied zou kunnen verrijzen. Daardoor moet de gemeenteraad straks kiezen uit vier voorstellen. Bovendien is de politiek verdeeld over wat moet komen naast station Laan van NOI.

De raad is ondertussen verdeeld. Een aantal partijen – HSP, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP – is nu in principe nog voor behoud van het huidige complex. VVD steunt de nieuwe variant van Vorm, D66 heeft dus een eigen koers en voor GroenLinks en PvdA is vooral de hoeveelheid woningen die er komt van belang. Hart voor Den Haag is in ieder geval voor sloop en nieuwbouw. Waarschijnlijk wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering een definitieve beslissing genomen.

