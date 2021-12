Klimaatwake voor ‘daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid’ komt ten einde

Na 200 dagen komt er donderdagmiddag een einde aan de klimaatwake. De Klimaatwakers houden sinds april van dit jaar twaalf uur per dag een wake, eerst bij de ambtswoning van premier Mark Rutte en later tegenover de Tweede Kamer.

Nu de kabinetsformatie afgerond is stopt ook de klimaatwake in de huidige vorm. ‘Niet omdat een crisisaanpak voor het klimaat nu gegarandeerd is, maar omdat een nieuwe fase vraagt om andere vormen van actie’, zo stellen de activisten.

‘Inmiddels is er een verschuiving zichtbaar in de standpunten van een aantal politieke partijen over het klimaat’, stellen de actievoerders. ‘Zij vinden nu ook dat Nederland ambitieuzer moet zijn. Nog ambitieuzer dan waar we ons ‘in Europa’ al aan hadden gecommitteerd. De Klimaatwake heeft daaraan bijgedragen!’

Veertig wakers zullen donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur de wakemarathon gezamenlijk afsluiten. In totaal hebben in de acht maanden 800 mensen actiegevoerd ‘voor de noodzaak van een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid’. Dat deden ze overdag fysiek in Den Haag en in de nacht werd er online actie gevoerd.

LEES OOK: Rozemarijn waakt bij het Catshuis: ‘Een beter klimaat begint allang niet meer bij jezelf’