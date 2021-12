Paul van Vliet in Straatwijs

Cabaretier en oer-Hagenaar Paul van Vliet is zaterdag 18 december te gast in Straatwijs op Den Haag FM. Hij ontvangt presentator Marcel Verreck en historicus Theo Bollerman in zijn huis aan het Smidswater.

Tijdens deze grappige, ontroerende en informatieve ontmoeting vertelt hij over zijn jeugd, de verschillende Haagse huizen die hij bewoonde, het bombardement van Bezuidenhout, zijn ‘eigen theatertje’ PePijn en de vele charmes van onze stad.

Verreck en Bollerman bezoeken wekelijks een Haagse straat om met een bewoner te praten over verleden, heden en toekomst. Zo wordt telkens weer in 25 minuten een speels portret geschilderd van een onderdeel van het prachtige mozaïek dat de Residentie is.

Deze bijzondere Straatwijs-aflevering is, na de uitzending op Den Haag FM op zaterdag 18 december om 12.00 uur, ook als podcast te beluisteren op denhaagfm.nl. Daar zijn ook de eerdere afleveringen van Straatwijs te vinden.