Slopen of verbouwen? ‘Je piekert er toch niet over om SoZa te slopen’

Wat moet er gebeuren met SoZa, het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout. De gemeenteraad kan vandaag kiezen uit vier voorstellen. Maar de partijen zijn verdeeld. Het actiecomité Tegen de Sloop wil dat het gebouw blijft bestaan. ‘Je piekert er toch niet over om het te slopen?’, zegt Joop ten Velden, die architect is.

Volgens Ten Velden is het een prachtig gebouw dat echt moet blijven bestaan. ‘De schoonheid zit van binnen. Je weet niet wat je ziet, de tranen schieten in je ogen, zo mooi!’ Daarnaast vindt Ten Velden het zonde om een gebouw van 31 jaar oud zomaar te slopen. ‘Het is een prima gebouw’, zegt hij in Bob Staat Op.

De architect vindt dat er van alles mogelijk is in het pand: ‘Bedrijfjes, woningen, studieruimte, asielzoekers kunnen er wonen en werken’. ‘Deze structuur is zo flexibel, je kan er alle kanten mee uit.’

Raad verdeeld

De raad is ondertussen verdeeld. Een aantal partijen – HSP, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP – is nu in principe nog voor behoud van het huidige complex. VVD steunt de nieuwe variant van Vorm, D66 heeft dus een eigen koers en voor GroenLinks en PvdA is vooral de hoeveelheid woningen die er komt van belang. Hart voor Den Haag is in ieder geval voor sloop en nieuwbouw. Waarschijnlijk wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering een definitieve beslissing genomen.

Ten Velden heeft geen vertrouwen in het stadsbestuur. ‘Al jaren niet. Er wordt ontzettend gelogen door wethouders. We moeten het hebben van de raadsleden. Ik hoop dat de raad z’n verstand laat werken.’ Anders is Ten Velden bang dat het net zo gaat als bij Amare. ‘Dan wordt het ene gepresenteerd en het andere wordt gebouwd.’