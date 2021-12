Spuigasten: Jozias van Aartsen over regeerakkoord

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag oud-burgemeester en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen (VVD), te gast.

Het aantreden van een nieuwe coalitie heeft te lang geduurd, maar VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn tot een mooi en stevig akkoord gekomen. Dat zei VVD-leider Rutte bij de presentatie van de plannen. Volgens Rutte wil het kabinet dat ook toekomstige generaties keuzes in hun persoonlijke leven kunnen maken en moet daarvoor nu het fundament worden gelegd op de gebieden klimaat, wonen, onderwijs en veiligheid. Veel belastingen gaan omlaag en het moet makkelijker worden een betaalbaar huis en een vaste baan te vinden, zei Rutte. Volgens hem moet het onderwijs beter worden dan nu het geval is. Hij noemde het cruciaal dat het land schoner wordt achtergelaten. Hoe kijkt Van Aartsen naar de uitvoerbaarheid van het regeerakkoord? En wat vindt hij van de paragraaf in het akkoord over de Europese en internationale samenwerking?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

