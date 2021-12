ADOpraat | ‘Verheydt is een topper! Ik krijg er tranen in mijn ogen van’

Van woningmarkt tot leraren: dit vinden onze wethouders van het regeerakkoord

Wethouders Martijn Balster (PvdA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) reageren kritisch op het reageerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden. Balster kijkt vooral naar betaalbare woningen en leefbare woningen. ‘Noodzakelijke grootse aanpak blijft uit’, zegt hij. Kapteijns is niet minder kritisch: ‘Het is een gemiste kans dat onder andere fundamentele herziening van de participatiewet én de basisbaan ontbreekt.’

PvdA-wethouder Balster is benieuwd naar de uitwerking op veel punten. ‘Hopelijk betekent het nieuwe elan dat er goed wordt geluisterd naar de geluiden in de steden en dorpen. Er is werk aan de winkel: woningnood gigantisch, wijkaanpak broodnodig. Snel aan de slag.’

Inhoudelijk heeft Balster er wel het een en ander op het regeerakkoord aan te merken. Volgens hem vallen de investeringen in woningbouw erg tegen. Zo gaat de verhuurderheffing – een belasting die woningcorporaties aan het Rijk moeten betalen – ‘pas’ vanaf 2023 stapsgewijs omlaag. ‘Woningbouwimpuls van 100 miljoen per jaar (was 1 miljard in 2020 en 2021), volkshuisvestingsfonds van 150 miljoen per jaar (was alleen dit jaar al 450 miljoen). Daarmee gaan we het niet redden in onze regio, waar we 10 miljard tekort komen tot 2030 voor alleen al de sociale huurvoorraad’, stelt de PvdA-wethouder.

Balster: ‘Prijsregulatie middenhuur hard nodig’

Ook is er geen rijkssteun voor corporaties die het zwaar hebben. Wel is er sprake van projectsteun en daar is Balster blij mee, ‘maar die moet uit de sector zelf komen’.

En als het gaat om de bestaande woningvoorraad, dan wil het nieuwe kabinet daar ook de nodige ingrepen op plegen, zoals het reguleren van de prijzen in de middenhuur. Volgens Balster is dat ‘hard nodig’. Goed verhuurderschap zat al in de pijplijn, maar toch ‘heel goed’ dat het kabinet hier nu aan werkt, aldus de wethouder.

Kapteijns: ‘Gemiste kans dat basisbaan ontbreekt’

Kapteijns is blij dat in regeerakkoord bestaanszekerheid ‘voor iedereen centraal staat’. De GroenLinks-wethouder vervolgt: ‘Ook het afschaffen van kostendelersnorm tot 27 jaar en het behoud van de koppeling bijstand aan loon is kansrijk.’ De kostendelersnorm betekent dat als je samenwoont met meer volwassenen, de gemeente de bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in het huis wonen, hoe lager de uitkering.

Toch is Kapteijns ook kritisch: ‘Het is een gemiste kans dat een fundamentele herziening van de participatiewet én de basisbaan ontbreekt.’

Bredemeijer: ‘Eindelijk structureel miljarden voor het onderwijs’

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is opvallend positiever over het akkoord. De wethouder kijkt specifiek naar de onderwijsparagraaf. Bredemeijer spreekt over ‘eindelijk structureel miljarden voor het onderwijs’. Er staan goede dingen in vindt de CDA-wethouder: ‘Hogere salarissen basisschoolleraren, verlagen van de werkdruk, stimuleren brede brugklassen, meer aandacht voor taalachterstanden bij kinderen onder de 4 jaar.’

Ook is hij blij dat de kinderopvang ‘bijna gratis’ wordt. Maar hij ziet nog meer winstpunten: ‘Structureel miljarden voor kwaliteit leraren en kansengelijkheid. Leraren krijgen meer ruimte om les te geven, heel goed. We houden vinger aan de pols: aanpak lerarentekort zo belangrijk!’