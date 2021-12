Gemeentelijk netwerk weer stabiel na DDos-aanval

Dinsdag en woensdag werd de gemeente getroffen door een DDos-aanval, waardoor onder parkeersystemen en de website niet goed bereikbaar waren. Het netwerk is momenteel stabiel waardoor de dienstverlening donderdag weer volledig kon worden hervat.

Door de poging om het digitale netwerk van de gemeente zodanig te belasten dat het niet meer functioneert, was er geen verbinding met de gemeentelijke systemen mogelijk. De website en het gemeentelijk telefoonnummer lagen er daardoor uit. Ook de systemen die de balies ondersteunen werkten niet, waardoor afspraken verplaatst moesten worden.

Wethouder Saskia Bruines: ‘Een DDoS-aanval laat zich helaas niet voorspellen en is moeilijk af te weren. Er is gelukkig geen aanleiding om aan te nemen dat kwaadwillenden in de gemeentelijke systemen zijn geweest of dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt.’ De gemeente doet aangifte van de aanval.