Haags Sportgala gaat ‘on tour’ om winnaars te huldigen

Dat het Haags Sportgala door de coronamaatreglen opnieuw fysiek geen doorgang kan vinden weerhoudt de organisatie er niet van om de winnaars op een bijzondere manier te huldigen. In de Kampioenenkar rijden wethouder Hilbert Bredemeijer en presentatoren Dennis Weening en Celine Huijsmans de stad door om het gala naar de sporters te brengen.

De stemmen in alle categorieën zijn geteld en de winnaars van het Haags Sportgala 2021 kunnen bekend worden gemaakt. Speciaal voor die gelegenheid is de Kampioenenkar gecreëerd, waarmee de wethouder en presentatoren de bokalen voor sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent, sportcoach en scheidsrechter van het jaar vervoeren. Op deze tourtocht komen ook de winnaars van de Richard Krajicek-prijs aan bod.

Wethouder Bredemeijer: ‘We zijn trots op de prestaties van onze Haagse sporters en willen ze op gepaste wijze in de schijnwerpers zetten. Daarom organiseren we jaarlijks met veel plezier het Haags Sportgala. Zo staan we elk jaar stil bij alle bijzondere sportprestaties in onze stad, ook in zo’n ingewikkeld coronajaar. Door de maatregelen tegen corona is het helaas toch geen fysiek evenement met alle glitter en glamour die daarbij hoort. Dat is jammer, maar ik ben blij dat we op deze manier onze Haagse sporters alsnog kunnen eren.’

Maandag 20 december zijn Hilbert Bredemeijer en Olympisch windsurfer en genomineerde Lilian de Geus te gast in Haags Bakkie over het Haags Sportgala 2021. Een uitzending over de tour met de Kampioenenkar is op zondag 9 januari om 17:00 te zien op Omroep West.

Foto: Sebastiaan Nederhoed – gemeente Den Haag