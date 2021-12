The Hague Royals voorkomt blamage in Rijswijk

Haagse Invloeden: Renske Leijten (SP) over versterking positie Tweede Kamer, campagneleiders PvdA en DENK over verkiezingen

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden: Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) en campagneleiders Edwin van den Ouden (PvdA) en Semih Rayman (DENK).

Met Tweede Kamerlid Renske Leijten bespreekt presentator Ruben van Twillert het deze week aangeboden rapport Versterking functies Tweede Kamer, meer dan de som der delen. Leijten maakt onderdeel uit van de werkgroep die onder leiding van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij en in opdracht van het presidium, met een groot aantal aanbevelingen komt om de Tweede Kamer beter te laten functioneren. Gaan deze aanbevelingen de Kamer helpen om zich meer te focussen op haar wetgevende- en controlerende taak? En minder op beeldvorming? Is de Tweede Kamer in staat zich te herpakken na een politiek lelijk jaar?

En voor de wekelijkse nieuwe rubriek de Campagne komen dit keer de PvdA en DENK langs. Waar gaan zij zich op focussen in de campagne? En hoe gaat DENK het aanpakken, nu ze voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag?

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui