Haagse Stadspartij blijft hopen dat ‘chaos’ over nieuwbouw op plek SoZa leidt tot behoud ministerie

De vier beoogde nieuwbouwtorens die op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken moeten komen, mogen niet hoger worden dan 75 meter. Dat voorstel werd donderdag met een krappe meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.

Of dit bouwplan echter haalbaar is, hangt af van de projectontwikkelaar. Maar de Haagse Stadspartij is daar juist blij mee: ‘Zeker na gisteren zou het zomaar kunnen dat behoud van het gebouw toch een serieuze optie is.’

Na veel getouwtrek over de bestemming van het voormalig SoZa-terrein had de raad donderdag keuze uit vier voorstellen, waarvan het VVD-voorstel voor een maximale hoogte van 75 meter de lichte voorkeur kreeg.

Sociale huur

De Haagse Stadspartij diende het voorstel in om het voormalig SoZa niet te slopen, maar te renoveren. ‘Nieuwbouw gaat veel te lang duren. Het gebouw is prima geschikt en wordt nu al goed gebruikt. Desnoods kan je nieuwbouw bijbouwen’, aldus raadslid Peter Bos. Momenteel hebben zowel bewoners als ondernemers zich in het gebouw gevestigd.

In de raad werden ook voorstellen over de bouw aangenomen die de realisatie van de torens ingewikkeld maken. Zo stemde een meerderheid voor 30 procent sociale huurwoningen terwijl in eerdere afspraken met de projectontwikkelaar was bepaald dat de woningen niet aan de eisen van sociale huur hoefden te voldoen. Volgens wethouder Anne Mulder kan dit leiden tot oplopende kosten of zelfs tot een situatie waarin het plan helemaal geen doorgang meer kan vinden.

Behoud

‘Chaos’, noemt Bos de situatie in de gemeenteraad van donderdagavond, waar de aangenomen voorstellen met betrekking tot de bouw verschillende kanten op zouden schieten. ‘Ik ben nog steeds in shock over wat er allemaal is aangenomen. Er was geen duidelijke lijn meer. Dat maakt het voor de ontwikkelaar lastig waar te maken, waar ik op zich blij mee ben.’

Bos hoopt dan ook dat het toch nog de andere kant op gaat vallen. ‘Ik geef niet op. Zeker na gisteren zou het zomaar kunnen dat behoud van het gebouw toch een serieuze optie is.’