Horeca zit op slot: ‘We willen werken, maar mogen ook niet te veel verdienen’

Met zijn zesde plek op de kandidatenlijst van de Haagse VVD én zijn horecazaak die hij in coronatijden draaiende houdt, heeft Alexander Roep het er druk mee. De eigenaar van Lokaal Duinoord in de Reinkenstraat manoeuvreert zijn café door de crisis en maakt zich hard voor de Haagse horeca. Gezien de aanhoudende coronamaatregelen is hij met beide voorlopig nog niet klaar. ‘We zullen er maar weer mee moeten dealen en dat gaan we ook gewoon doen.’

‘We wisten van tevoren wel hoe laat het was.’ Voor Roep waren de aanhoudende maatregelen die beperkingen leggen op de horeca geen verrassing. Zaken mogen tot 17.00 uur open blijven en voor Lokaal Duinoord betekent dat dat ze ‘net niks’ kunnen. ‘Als we van twaalf tot vijf open zijn gaan we te weinig omzetten om echt wat te verdienen, maar te veel om nog voor steunpakketten in aanmerking te komen.’

Vaste gasten

En die steunpakketten hebben ze nu heel hard nodig, zegt Roep. ‘Het geld vliegt eruit en er komt weinig binnen. Dus we willen die steun, maar we willen ook heel graag werken. Het liefst sta ik elke dag in dat hok.’

Roep besloot uiteindelijk om Lokaal Duinoord bijna volledig dicht te gooien, op één of twee dagen in de week na. ‘Dan zijn we een paar uurtjes open zodat we onze vaste gasten weer even zien en links en rechts even een praatje kunnen maken.’

Onderdeel van de oplossing

Toen zanger Tim Akkerman afgelopen weekend een verrassingsconcertje in de Reinkenstraat weggaf, moest Roep echter opletten dat het niet té gezellig werd. ‘Dat was heel leuk, maar je moet ook keihard werken om te zorgen dat het binnen de perken blijft.’

Een feestje de kop in drukken gaat tegen Roeps natuur in, maar met Lokaal Duinoord doet hij wat hij kan om de opgelegde maatregelen na te leven. ‘Dat is gek, maar zo denken we er wel over; we willen onderdeel zijn van de oplossing. Als mijn dochter morgen onder een bus loopt, moet er wel een plek voor haar in het ziekenhuis zijn.’

Terras

Of hij na bijna twee jaar aanpassen niet is moegestreden? ‘Dat zal er wel uitkomen wanneer dit alles voorbij is’, zegt Roep. ‘Maar nee, de werkmodus staat nog steeds aan en we blijven positief. We zullen er maar weer mee moeten dealen en dat gaan we ook gewoon doen. Van chagrijnig thuiszitten wordt niemand beter, dus we blikken liever vooruit door bezig te blijven.’

Vooruitblikken doet Roep dan ook graag. ‘Wat je vandaag roept, is morgen weer achterhaald. Maar ik ga er voorzichtig van uit dat we van de zomer wel weer op het terras kunnen zitten.’

