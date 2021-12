Nieuw Spuiplein: Raad stemt in, maar loopt niet over van enthousiasme

Dolenthousiast is de Haagse gemeenteraad niet over het nieuwe ontwerp van het Spuiplein in de Haagse binnenstad. Termen als truttig, een gemiste kans en een dorpsplein kwamen donderdag voorbij in een debat over het ontwerp. Desondanks stemde een grote raadsmeerderheid voor het voorlopige ontwerp. De meeste partijen zijn blij dat de skaters alsnog ruimte hebben gekregen in de plannen.

Door: Omroep West

Nu cultuurcomplex Amare is opgeleverd is het tijd om het Spuiplein opnieuw in te richten. Hierover heeft de gemeente gesproken met bewoners, ondernemers en organisatoren van evenementen en naar aanleiding van deze stadsgesprekken een voorlopig ontwerp gemaakt. In het ontwerp is ruimte gemaakt voor groen en een waterbassin en komen er zitjes en banken. Ook zijn er open plekken die ruimte moeten bieden voor evenementen voor maximaal duizend bezoekers. Ook skaters kunnen terugkomen op het nieuwe Spuiplein.

Vooral over dat laatste is een groot deel van de gemeenteraad tevreden. In de eerste plannen was er geen plek meer voor de skaters, maar dat is na onder andere protest van de skaters zelf teruggedraaid. ‘Gelukkig zijn de belangen van de skaters meegenomen’, zei Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ‘Ik was eerst niet zo blij met de plannen, maar nu er naar de skaters is geluisterd vind ik het ontwerp prima.’ Ook GroenLinks is blij dat er ruimte blijft voor de skaters. ‘Dat is een compliment waard voor het college’, vond GroenLinks-fractievoorzitter Mariëlle Vavier.

Kritiek

Maar er was ook kritiek op het plan. Alhoewel SP’er Lesley Arp de noodzaak om het plein groener te maken onderschrijft, zei ze niet kapot te zijn van het truttige ontwerp. En Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemde het ontwerp een historische fout. ‘Het ontwerp is truttig en heeft veel weg van een dorpsplein’, stelde Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. ‘Er wordt van het plein een intieme plek gemaakt met zitjes en plantenvakken. Maar de potentie van het plein wordt op deze manier totaal niet benut.’

Collegepartij VVD vindt dat het ontwerp een gemiste kans is. ‘Het Spuiplein had een plein met allure kunnen worden’, zei VVD-raadslid Det Regts. ‘Dat wordt het nu niet.’ Doorn in het oog van Regts is het ontbreken van een ‘vierde wand’. ‘Het Spui snijdt het Theater aan het Spui, het Filmhuis en de Nieuwe Kerk af van Amare’, zei ze. ‘Ik vind dat er een onderzoek moet komen naar het verleggen van het autoverkeer dat nu over het Spui rijdt, zodat het een echt plein kan worden waarbij alle instellingen met elkaar verbonden worden.’ Een motie hierover die de VVD indiende kreeg een meerderheid. Alleen Nida en Hart voor Den Haag stemden tegen.

Desolate plein

Volgens wethouder Anne Mulder (VVD) is het mogelijk om nu al te beginnen met de inrichting van het plein en op een later moment de omgeving erbij te betrekken. ‘Het Spuiplein is nu een desolate plek en we willen snel starten met het aanleggen van een mooi plein’, zei Mulder. ‘Maar dat sluit mogelijkheden in de toekomst niet uit.’

De wethouder wilde ook serieus kijken naar het voorstel van de Haagse Stadspartij om te onderzoeken of er ruimte kan komen om ook evenementen met meer dan duizend bezoekers te houden. ‘Maar niet alles is mogelijk’, waarschuwde Mulder. ‘Niet alles kan verplaatst worden. Het waterbassin kan je niet verschuiven bijvoorbeeld. Maar we bekijken of we het ontwerp zo flexibel mogelijk kunnen maken.’

Verder uitwerken

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor het voorlopig ontwerp. Alleen de PVV en Hart voor Den Haag/Groep de Mos waren tegen. Het plan gaat nu verder uitgewerkt worden en volgend jaar begint de inrichting van het Spuiplein.