The Hague Royals voorkomt blamage in Rijswijk

In een wedstrijd voor de Nederlandse beker troffen de Hagenaren gisteravond de koploper uit de promotiedivisie Lokomotief Rijswijk. De mannen uit Rijswijk wisten het de ploeg van coach Bert Samson knap lastig te maken en pas in het vierde kwart wisten de Hagenaren verzekerd van een plek in de volgende ronde: 81-92.

Man van de wedstrijd was absoluut de 28-jarige captain Lars Jansen die goed was voor 26 punten. Wat alle ingrediënten had voor een ware Haaglanden kraker moest nu worden gespeeld in een lege Altis. Coach Pieter Mourik had zijn mannen desalniettemin goed voorbereid op dit treffen met de hekkensluiter uit de BNXT League (eredivisie) en wisten de bekende turnovers van de geel-groenen brutaal te verzilveren. Het eerste kwart kwamen de Hagenaren nog met de schrik vrij: 20-22.

Aan de hand van met name Lars Jansen en Jan Driessen sloegen de Rijswijkers een gaatje van 7 punten 32-25 en dwongen zo coach Bert Samson te vluchten in een time-out. Helaas voor de Rijswijkers kropen de profs uit Den Haag puntje voor puntje terug en bracht captain Kumelis de stand met een bommetje tot 2 punten: 42-40 in het voordeel van Lokomotief Rijswijk.

Het derde kwart ging het op en neer en brak bij coach Samson toch enigszins het angstzweet uit. Immers verliezen van een ploeg uit een lagere divisie zou een blamage zijn. Vooral de man met Leidse eredivisie ervaring aan Rijswijkse zijde, Jan Driessen (ex-ZZ Leiden) en teamgenoot Jansen wisten van geen opgeven zodat het lang gelijk bleef.

In het laatste kwart moest Lokomotief Rijswijk conditioneel het onderspit delven en konden The Hague Royals vanaf de vrije worplijn de wedstrijd naar zich toetrekken: 82-91. De hofstedelingen treffen in de volgende ronde ZZ Leiden, een team waar vorige week met ruim 30 punten verschil kansloos tegen verloren werd: 103-69. Wellicht dat met “oude” bekende Bart Bijnsdorp de weg omhoog kan worden ingeslagen.