OM vervolgt twee agenten in verband met politie-optreden Malieveld-demonstratie

Twee agenten die op 14 maart optraden tegen demonstranten op het Malieveld, worden door het Openbaar Ministerie vervolgd. Zij vond het geweld waarmee de agenten een demonstrant aanhielden niet proportioneel. De man liep onder andere een bijtwond en een verwonding aan zijn hoofd op.

De betreffende demonstratie tegen de coronamaatregelen werd op bevel van de burgemeester ontbonden, waarna de politie omriep dat de demonstranten het Malieveld moesten verlaten. De meeste demonstranten gaven hier geen gehoor aan, waarna de politie overging tot gedwongen ontruiming.

Buitenproportioneel geweld

Na afloop deden meerdere betogers aangifte tegen de politie vanwege het gebruiken van geweld. Voor het overgrote deel vond het OM dit geweld rechtmatig. Het betreffende geval wilde zij echter aan de rechter voorleggen.

Het ging om een demonstrant die met een startkabel zwaaide en achter politiepaarden aanrende. Hierop wilde een hondengeleider de man aanhouden met inzet van zijn diensthond. De agent en een bijgesprongen ME’er gebruikte hierbij hun wapenstok op de demonstrant die inmiddels op de grond was gevallen. Hierbij liep hij verschillende verwondingen op waarvoor hij zich in het ziekenhuis heeft laten behandelen.

Volgens het OM was het door de agenten toegepaste geweld niet proportioneel. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld waarop zij voor de rechter moeten verschijnen. Het OM zal nog een beslissing nemen over het wel of niet vervolgen van de demonstrant.