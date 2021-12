Nieuw Spuiplein: Raad stemt in, maar loopt niet over van enthousiasme

Voormalig zorgmedewerkster verdacht van niet toedienen medicijnen in zorgcentrum Loosduinen

Een 32-jarige voormalig zorgmedewerkster wordt verdacht van het niet toedienen van medicijnen terwijl dat wel had gemoeten, meldt het Openbaar Ministerie. In 2018 en 2019 zou ze acht cliënten van zorginstelling Florence, locatie Dekkersduin, medicatie hebben onthouden. Hetzelfde zou ze hebben gedaan bij ruim 140 cliënten van een zorgorganisatie in Delft.

De achtergehouden medicijnen werden eind 2019 aangetroffen in een opslagruimte van een bekende van de verdachte. De verdachte had haar gevraagd om in verband met een verhuizing de tassen op te slaan. Toen de bekende ontdekte wat er in de tassen zat, stapte ze naar zorgorganisatie de Bieslandhof in Delft, die direct aangifte deed.

In het strafrechtelijk onderzoek dat volgde, werd een huiszoeking bij de verdachte verricht, waarbij tevens medicatie werd aangetroffen van beide zorglocaties. De verdachte is aangehouden en verhoord en bekende de medicijnen te hebben achtergehouden. Haar motief is vooralsnog niet bekend.

Gezondheidsschade

Per cliënt is bekeken welke medicijnen zijn achtergehouden, hoe vaak dat is gebeurd en wat het effect ervan kan zijn geweest. Op basis van die inventarisatie besloot het OM dat nader onderzoek moet worden gedaan naar de medische dossiers van zes cliënten ‘die een aanzienlijk risico hebben gelopen op ernstige gezondheidsschade of lijden’.

Bij de overige getroffen cliënten zijn onvoldoende aanwijzingen dat het onthouden van de medicatie heeft geleid tot lijden of fysieke schade. Het OM tracht alle getroffenen of hun nabestaanden te informeren.

Naast het strafrechtelijk onderzoek hebben instellingen ook zelf laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor de zomer van 2022 verwacht het OM een beslissing te kunnen nemen over verdere vervolging.