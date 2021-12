DENK presenteert kandidatenlijst: ‘We willen de grootste nieuwkomer ooit worden’

DENK heeft zaterdag de kandidaten gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de lijst staan zestien namen van kandidaten uit verschillende wijken, van de Schilderswijk tot Houtwijk. Het gaat om tien mannen en zes vrouwen. ‘We willen de grootste nieuwkomer ooit worden’, zegt lijsttrekker Nur Icar van DENK. De partij denkt ‘minimaal vijf zetels’ te kunnen bemachtigen.

Na Icar, die eerder al is aangekondigd als lijsttrekker, volgt Mohammed Ghay (35) op de tweede plaats. De geboren en getogen Schilderswijker heeft jarenlange ervaring als politiek adviseur en beleidsmedewerker in het IJspaleis en in de Tweede Kamer. Hij heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met de toeslagenaffaire, strijd tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld.

Op nummer drie staat de 29-jarige Semih Rayman. Hij is meester in de rechten en heeft van zijn passie voor mensenrechten en politiek zijn beroep gemaakt als politiek adviseur en beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Rayman is ook coördinator van de verkiezingscampagne voor DENK Den Haag.

Raadslid NIDA op lijst DENK

De top van de lijst bestaat verder uit Uğur Keleş (31). De geboren en getogen Hagenaar is financieel deskundig en is ondernemer. ‘Met zijn onverschrokken houding en luisterend oor weet hij als geen ander wat de uitdagingen zijn van de Haagse ondernemers’, stelt de partij.

De top 5 wordt afgesloten door Adeel Mahmood (37), nu nog gemeenteraadslid namens NIDA. DENK over Mahmood: ‘Het is een ervaren Haags raadslid, ondernemer en bestuurder bij een maatschappelijke organisatie. Met zijn dienstbare ombudspolitiek, vermogen om doelgroepen te verbinden en gedrevenheid om burgers in nood bij te staan, heeft hij zijn sporen verdiend in de stad waar hij zoveel van houdt.’

Opvallende lijstduwer

Opvallend is de lijstduwer: Farid Azarkan, partijleider en Tweede Kamerlid van DENK. ‘DENK kan in Den Haag wel eens voor een grote verrassing zorgen in het lokale politieke landschap’, vermoedt Azarkan.

Ook de lokale lijsttrekker is blij met de lijst. Icar: ‘Ik ben onwijs trots op deze lijst. De lijst bestaat uit idealisten en realisten, durvers en dromers, doeners en denkers. Wij willen een partij worden waar de Hagenaars en Hagenezen zich bij thuis voelen. Hagenezen en Hagenaars hebben meerdere verkiezingen bewezen dat DENK op steun kan en mag rekenen in Den Haag. Wij zijn hier dan ook om gehoor te geven aan de roep uit de gemeenschap om eenheid.’

De kandidatenlijst voor DENK Den Haag

1. Nur Icar

2. Mohammad Ghay

3. Semih Rayman

4. Uğur Keleş

5. Adeel Mahmood

6. Durmuş Karataş

7. Nizzamudin Muradin

8. Funda Ileri

9. Mouna El Argabi

10.Beytullah Çelik

11.Adrianna Wolinska

12.Jennifer de Vries

13.Kamal Abrazi

14.Sümeyye Erdem

15.Şeyda Kuzey

16.Farid Azarkan

